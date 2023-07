Ultime Notizie Roma del 04-07-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 4 luglio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno andiamo in Russia un’apertura attacco di droni contro Mosca questa mattina la guerra in Ucraina iniziato a minacciare sicuramente la capitale ira ed è stato respinto dalla difesa aerea ma l’attenzione resta il sindaco la conferma su telegram attacca tribunando lo sa chi è chiuso durante il blitz l’aeroporto internazionale poi riaperto Maria Zakharova portavoce del Ministero degli Esteri Russo ha dichiarato il tentativo del regime di Kiev di attaccare una dove si trovano infrastrutture civili in Ucraina intanto all’alba canzone stata bombardata due civili un uomo una donna hanno perso la vita andiamo in Francia sono state 72 le persone fermate nella notte 24 sono nella regione di Parigi nel contesto dei disordini esplosi dopo la morte del ...

Travolte da una valanga durante una discesa in fuoripista in Valle d'Aosta, una sciatrice di 25 anni è morta e una coetanea è dispersa. È avvenuto intorno alle 13 in ...Con la circolare 13/E del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle norme in materia di Superbonus applicabili agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unita immobiliari ...Stando allegiunte in Rete , Xiaomi sarebbe a lavoro sui nuovi smartphone della serie 14 . Molto probabilmente, la società dovrebbe lanciare in India nel primo trimestre del 2024 i prossimi Xiaomi ...

Andreea Rabciuc, è suo lo scheletro trovato a Roma Il fidanzato, la collanina, l'ultima serata: la maxi consu ilmessaggero.it

Quest'ultima componente pesa complessivamente per il 13,33% degli oneri generali. Quali conclusioni possiamo trarre In generale il costo della luce è (ancora) in crescita. Per il periodo ottobre 2022 ...Lo Studio Legale Biondi, con alle spalle numerosi casi trattati in diritto bancario e contenzioso, è rinomato per la sua ...