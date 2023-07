Ultime Notizie Roma del 04-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina per di giornale attacco di droni contro Mosca questa mattina la guerra in Ucraina iniziata minaccia le ferramente la capitale russa chi ride è stato respinto dalla difesa aerea ma l’attenzione resta il sindaco ha confermato su telegram attacca tribunando lo sa chi è chiuso durante il blitz l’aeroporto internazionale poi riaperto Maria Zakharova portavoce del Ministero degli Esteri Russo ha dichiarato il tentativo del regime di Kiev di attaccare un’area Dove si trovano in strutture civili in Ucraina intanto all’alba cheerson è stata bombardata due civili un uomo una donna hanno perso la vita andiamo in Francia sono state 72 le persone fermate nella notte 24 solo nella regione di Parigi nel contesto dei disordini esplosi dopo la morte del diciassettenne una settimana fa ...