Ultime Notizie Roma del 04-07-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tragedia sfiorata Eraclea Venezia almeno 14 persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un vagone di un trenino stradale turistico è successo ieri sera intorno alle 22 Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco il personale del suo amico numero ambulanze Dalle prime informazioni nessuno dei feriti sarebbe in condizioni critiche paura per i tanti bambini che erano solo in compagnia dei loro genitori c’è chi vorrebbe bloccarla Ma la colletta a favore della famiglia del poliziotto che ha sparato e ucciso il giorno Ele martedì nanterre ha superato il milione di euro mentre infuriano le polemiche sulla regolarità e l’opportunità dell’iniziativa la piattaforma on-line che la ospita go.found.me ha fatto sapere che la raccolta di denaro è conforme alle ...