Ultime Notizie – Nesté | 110 anni di eccellenza in Italia | un’impresa che si racconta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) La storia d’impresana del Gruppo Nestlé è iniziata nel 1913 fa grazie a due prodotti che ancora oggi vantano un posto nelle case deglini: la Farina Lattea e il Latte Condensato. Per celebrare il suo 110°versario, il Gruppo Nestlé, ospita a Roma, presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’esposizione ‘110diinche si’ dedicata a Baci Perugina e S.Pellegrino, icone dinità e protagoniste indiscusse della storia del Gruppo Nestlé in. Aperta al pubblico dal 5 al 28 luglio 2023, l’installazione celebrativa si sviluppa attraverso due sezioni monografiche che prendono vita da un nucleo circolare e proseguono ...