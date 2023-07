Ultime Notizie – Milano | asportato tumore di 1 | 4 chili da volto 38enne

(Di martedì 4 luglio 2023) Pesava un chilo e 400 grammi la massa tumorale (un ameloblastoma) rimossa daldi Angelo, 38 anni. L’intervento che ha permesso di eliminare la neoplasia benigna – non metastatica, ma molto aggressiva localmente, precisano i medici – e ricostruire la mandibola del paziente impiegando una porzione del suo perone è stato eseguito dall’équipe di Alessandro Baj, responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di. L’ameloblastoma – riferiscono dalla struttura del Gruppo San Donato – origina dalle cellule atte alla produzione dello smalto dentale. In questo caso aveva compromesso in maniera significativa la vita del paziente. Angelo faticava ormai a deglutire, ad alimentarsi, a respirare. Il, scoperto oltre 20 anni fa, nel tempo è cresciuto ...

