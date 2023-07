Ultime Notizie – la fiction originale è il fiore all’occhiello

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) Il mitologico ‘Piedone lo sbirro – Bud Spencer rivive con il volto di Salvatore Esposito, la favola degli 883 e della loro ascesa nell’Olimpo della musica diventa una serie tv e la malavita della Milano degli anni Settanta svela i suoi segreti diventando una. Sky presenta oggi una stagione televisiva ricchissima di novità e grandi progetti inediti, proprio nell’anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia, e i palinsesti promettono sorprese. A fare la parte del leone le nuove serie Sky Original: si parte con la serie in sviluppo ‘Piedone’, con Salvatore Esposito (Gomorra – La serie, Fargo, Spaccapietre) che diventa erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer. L’attore si cala infatti nei panni di un ispettore di polizia Vincenzo Palmieri, allievo del commissario Rizzo detto ‘Piedone’, in una serie in 4 ...