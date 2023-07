Ultime Notizie – Digitale | nasce Inad e semplifica le comunicazioni della Pa

(Di martedì 4 luglio 2023) La rivoluzioneraggiunge un nuovo importante traguardo in Italia.l’, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali che rappresenta il luogo in cui tutti i cittadini possono registrare il proprio domicilioassociato a un indirizzo Pec e ricevere tutte leda partePubblica Amministrazione. In pratica, tutto ciò che riguarda rimborsi fiscali, accertamenti, detrazioni d’imposta e qualunque altra comunicazione con valore legale sarà, quindi, notificato in tempo reale e direttamente sulla posta elettronica certificata dei cittadini. La partenza ufficiale è imminente visto che dal 6 luglio sarà a disposizione, consultabile da tutti, un elenco di indirizzi digitali da utilizzare per ricevere le...

Gli azzurri vengono da due importanti risultati nellerassegne iridate, quali il primo posto ... Obiettivo Parigi 2024' Leggi i commenti Paralimpici: tutte le4 luglio - 14:58Le novità al design di iPhone 15 a quanto pare non abbracceranno esclusivamente la rimozione dello switch laterale permettere lo smartphone in mute. Leindiscrezioni infatti parlano anche della possibile introduzione di una nuova colorazione . Nella fattispecie, un rapporto pubblicato su Weibo riferisce che l'iPhone 15 Pro potrebbe arrivare ...... questeseguite in loco negli ultimi anni per dare la miglior copertura giornalistica ... video,, statistiche, risultati, approfondimenti, podcast e contenuti originali saranno ...

Guerra Ucraina Russia, news. Droni abbattuti vicino Mosca: "Atto terroristico Kiev". LIVE Sky Tg24

I russi stanno perdendo", ha scritto. Anche il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksiy Danilov ha descritto gli ultimi giorni di battaglia come "fruttuosi" per ...Sono di Andreea Rabciuc i resti dello scheletro trovati in un parco al Pigneto La Procura di Roma affiderà una maxi consulenza tecnica sul caso del corpo di una donna di circa ...