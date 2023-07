Ultime Notizie – “Da Tea importante aiuto non sono ogm | domani proposta Ue”

(Di martedì 4 luglio 2023)la commissione europea presenterà la suasulle Tea (Tecniche di Evoluzione assistita) e la Cia “le ha caldeggiate a livello nazionale affinché possano essere sperimentate in campo aperto. Non hanno niente a che fare con gli Ogm, ma prevedono la modifica di una piccola parte del Dna per rendere la pianta più resistente alla siccità e ad alcune fitopatie”. E’ quanto ha spiegato all’Adnkronos il presidente di Cia- Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, a margine dell’assemblea di Unaitalia nel corso della quale è intervenuto. “La commissione Ueporterà avanti unaper sdoganarle, sarà aperta una discussione – ha precisato – e saranno approvate nella prossima legislatura”. Fini, nel corso del suo intervento ha ringraziato il presidente della commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo, ...

