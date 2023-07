Ultime Notizie – “Clima è cambiato in Ue | sforzo per raccontare passi avanti su green”

(Di martedì 4 luglio 2023) “Il, c’è una pressione di carattere ambientale a Bruxelles a causa di fortissime associazioni animaliste europee. Per la prima volta vediamo una pressione così forte sull’opinione pubblica, tutti contro la Pac e l’agricoltura”. E’ l’allarme lanciato da Paolo De Castro, eurodeputato e membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo intervenuto all’assemblea annuale di Unaitalia, l’associazione dei produttori di carni bianche italiana. “Anche in paesi tradizionalmente vicini all’agricoltura come la Francia, non c’è giorno i cui i giornali attaccano l’agricoltura, in quanto non è biologica, non è attenta all’uso della chimica e questo sta cambiando l’opinione pubblica” ha sottolineato De Castro invitando a fare “unoper riannodare l’opinione pubblica che spieghi e legittimi i...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La corsa all'oro dell'... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La corsa all'oro dell'... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Guerra Ucraina Russia, news. Droni abbattuti vicino Mosca: "Atto terroristico Kiev". LIVE Sky Tg24

Empoli 09/01/2022 - campionato di calcio serie A / Empoli-Sassuolo / foto Image Sport nella foto: Davide Frattesi Empoli 09/01/2022 - campionato di calcio serie A / Empoli-Sassuolo / foto Image Sport ...Da un noto insider sono emersi nuovi dettagli su Rise of the Ronin e in particolare sulle sue somiglianze con serie come Assassin's Creed.