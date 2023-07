Ultime Notizie – “Al Parlamento europeo per chiedere stop utero in affitto in tutta Europa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) “La proposta di regolamentosulla genitorialità transfrontaliera è pericolosa e altamente dannosa per i bambini, le donne e le famiglie di. Significa autorizzare e anzi imporre agli Stati membri di legittimare e aprire le porte all’in, alla compravendita di gameti e alla procreazione medicalmente assistita, anche quando queste pratiche sono già illegali e vietate negli Stati. Non possiamo stare a guardare e oggi, dala Bruxelles, ne denunciamo tutte le implicazioni legali, politiche e ideologiche. Lo facciamo insieme a sigle pro family di”. Così Jacopo Coghe, portavoce di ‘Pro Vita & Famiglia onlus’ in merito al convegno “Fermiamo il mercato dei figli” che si è ...