Ultime Notizie – Accordo tra Wizz Air e Urbe Aero | al via corsi per futuri piloti

(Di martedì 4 luglio 2023)fra la scuola di volo di Roma ‘Flight Academy‘ e la compagnia aerea unghereseAir per la selezione e la formazione dei suoidi linea. L’obiettivo dei due player è garantire la prospettiva di uno sbocco professionale al termine del percorso di addestramento. Questa partnership prevede la realizzazione delAir Pathway Programme, un programma esclusivo per formare giovani cadetti per farli diventare professionisti altamente qualificati, dotati non solo di profonde competenze tecniche, ma anche di solide caratteristiche personali.Air spiega che indicherà gli standard formativi e i requisiti da soddisfare, mentremetterà a disposizione la sua infrastruttura a ...

leggi anche Calciomercato Milan, tabellone acquisti e cessioni: da Pulisic e Morata, tutte leFrattesi - Milan, oggi il sorpasso definitivo Su Davide Frattesi, centrocampista italiano ...Arrivano nuovesul concorso scuola e in particolare in merito a due bandi della fase transitoria fino all'... dovrebbe essere bandito entro la fine della stessa stando alleindiscrezioni ...Gli azzurri vengono da due importanti risultati nellerassegne iridate, quali il primo posto ... Obiettivo Parigi 2024' Leggi i commenti Paralimpici: tutte le4 luglio - 14:58

Guerra Ucraina Russia, news. Droni abbattuti vicino Mosca: "Atto terroristico Kiev". LIVE Sky Tg24

Il 10 settembre Gustavo Zagrebelsky giurista, professore emerito di Diritto costituzionale all'Università di Torino, riceverà il Premio alla Carriera per la XV edizione del Concorso internazionale di ...In questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookie. ACCETTO RIFIUTO Cosa sono i cookie Co ...