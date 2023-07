(Di martedì 4 luglio 2023) Il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria, Enzospiega come la costante quota elevata dicollegate alla criminalità organizzata indichi come questo fenomeno resti "...

Il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria, Enzospiega come la costante quota elevata di segnalazioni collegate alla criminalità organizzata indichi come questo fenomeno resti "immanente" nel nostro sistema, e che non bisogna abbassare la ...L'Unità di informazioni finanziare di Bankitalia () denuncia 'reti di imprese che hanno indebitamente beneficiato di finanziamenti agevolati' ... A dirlo è stato il direttore Enzonella sua ...Lo ha spiegato il direttore dell', Enzo, a margine della conferenza stampa di presentazione del rapporto annuale, che sè è svolta alla Banca d'Italia. Quello di criptoasset, fintech e nuovi ...

Uif, Serata: restano elevate segnalazioni su crimine organizzato Tiscali Notizie

Roma, 4 lug. (askanews) - Fintech e criptoasset rappresentano "una sfida già attuale" per l'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...