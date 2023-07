UE | verso l' Ursula bis nel 2024 e no ai sovranisti nel Ppe Ma le elezioni in Spagna possono ancora ribaltare tutto

' La Commissione europea sostiene il lavoro della Serbial'adesione. Il nostro nuovo piano per la crescita contribuirà ad accelerare le riforme, ...von der Leyen , dopo aver incontrato la ...Johansson ha detto che si è compiuto un importante passola creazione di una legislazione ...von der Leyen, e al premier olandese, Mark Rutte. Anche questo tema è al momento in sospeso. ©... che ospita il locale circolo dem intitolato aHirschmann, che fu moglie dell'antifascista ... "Per me era importante venire qui per continuare a nutrire l'impegnoun sogno "dice la ...

Ursula bis nel 2024 e no ai sovranisti. Ma la Spagna può ribaltare tutto Affaritaliani.it

Von der Leyen fa saltare i piani di Weber (e Salvini) ricandidandosi ufficialmente alla presidenza della Commissione Ue. Ma incombe il voto a Madrid: ...Sossio Aruta ha postato un video su Instagram e nella didascalia ha spiegato che ha chiesto nuovamente a Ursula di diventare sua moglie ...