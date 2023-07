Ue | Schlein | ' l' Europa degli Stati nazionali non è sufficiente'

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug (Adnkronos) - "Non c'e' una sola sfida su cui si gioca il futuro dell'su cui siano sufficienti gli". Lo ha detto Elly, a Ventotene per la segreteria del Pd. Per la segretaria dem, "dall'sociale che ha mosso passi rilevanti in questi anni della pandemia, all'della salute, all'che chiede un salario minimo e che si batte per dare tutele ai nuovi lavoratori e lavoratrici digitali, anche sulla politica estera e di sicurezza comune deve riuscire a trovare una sua voce sola e forte per non condannarsi alla marginalità quando altri grandi potenze fanno i loro interessi sullo scacchiere globale". "Un'che possa anche farsi portatrice di pace, in un momento grave e difficile, in cui dobbiamo ...

Ellyè a Ventotene, dove si riunirà la segreteria del Pd. "Siamo qui perché è tempo, per la mia ... perché non c'è una sola sfida su cui si gioca il futuro dell'su cui siano sufficienti ..."L'che ha in testa Giorgia Meloni non è l'dei popoli ma quella dei veti nazionali, come quelli dei suoi amici alleati ungheresi e ... Lo ha detto la segretaria del Pd Ellynel punto ...ROMA " "Discussioni sulle alleanze inIl governo italiano non c'entra nulla, non è in discussione, la politica europea non c'entra nulla. Piacerebbe a qualche giornale, a Conte, alla, ma il governo italiano va avanti non ...

Schlein a La7: “Santanché Ministri in Italia e in Europa si sono dimessi per fatti molto meno gravi Il Fatto Quotidiano

Condividi questo articolo:Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Non c’e’ una sola sfida su cui si gioca il futuro dell’Europa su cui siano sufficienti gli Stati nazionali”. Lo ha detto Elly Schlein, a Ventotene ...Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Ieri abbiamo visto le tensioni che fanno vedere l’insussistenza del disegno di una maggioranza di ‘destra-destra’ al governo dell’Ue, le polemiche tra Tajani e Salvini su Le ...