Un'idea di Europa - ha chiosato- che per me coincide con quello che sta facendo il governo italiano: centrodestra in Italia, che va bene, e centrodestra in Europa". 4 luglio 2023... dopo le elezioni europee" e che "consiamo pronti a fare alleanze in Italia e fuori dall'...sono proprio le rispettive 'ricette' per sconfiggere sinistra e socialisti in Europa e...... dopo le elezioni europee' e che 'consiamo pronti a fare alleanze in Italia e fuori dall'...sono proprio le rispettive 'ricette' per sconfiggere sinistra e socialisti in Europa e...

Ue, Salvini: replicare formula di governo italiano, no a esclusioni www.ildomanid'italia.eu

"Altrimenti - ha aggiunto - ci sarà l'ennesima maggioranza con la sinistra, con i socialisti e con Macron. Mi domando come qualcuno di centrodestra possa ...Tajani, Alleati con la Lega ma non con Le Pen o con Afd. Salvini ribatte, n Ue casa comune del centrodestra senza veti ...