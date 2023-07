(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug (Adnkronos) - "Tra glidellain Europa si rischia di mettere inil tema della collocazione internazionale. Tra Le Pen e i conservatori della Meloni la distanza non è una banale divergenza, ma il tema del rapporto con la Russia. Questa cosa peserà". Lo ha detto Andrea, del Pd, a Agorà estate. "Non è semplice neanche il rapporto tra conservatori e popolari, domani la premier italiana incontrerà il Premier polacco, in Polonia si sta discutendo di una legge che mette fuori legge o fuori gioco per 10 anni chiunque abbia avuto rapporti con i russi nell'attività di governo, il principale destinatario di questa legge è il leader dell'opposizione, che è il capo dei popolari polacchi. È del tutto evidente che si tratta di un maccartismo alla rovescia", ha ...

Ue: Orlando (Pd), 'tra screzi destra nostro interesse in secondo piano' La Nuova Ferrara

