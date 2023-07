Ue | Fidanza FdI | ' lavoriamo al modello Meloni | il patto Ppe-Pse non regge più'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug (Adnkronos) - In Europa è possibile una maggioranza che vede popolari e conservatori nella stessa coalizione, proprio come qui da noi? "È esattamente il '' a cui stiamo lavorando da tempo". Lo dice al 'Giornale' Carlo, capo delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo. "Ecr oggi vanta tre primi ministri (Italia, Polonia e Repubblica Ceca, ndr) che rappresentano un quarto dell'intera popolazione europea. Abbiamo numeri destinati a crescere ovunque, in ogni elezione nazionale svoltasi in Europa negli ultimi mesi il centrodestra ha vinto. È chiaro che l'asse popolari-socialisti nonpiù e anche molti liberali sono insofferenti. Vedremo i numeri alla fine. Una cosa è certa: Giorgia, come capo del governo italiano e leader dei Conservatori europei (alla cui ...