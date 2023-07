Ue | Cattaneo Fi | ' futura maggioranza sarà di chi ha cultura di governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "La vera distinzione per ladieuropeatra chi hadie chi no. Mi viene da sorridere oggi quando sento che la Lega e Salvini non sarebbero adatti a governare in Europa. Si tratta di un pensiero non condivisibile. La Lega e Matteo Salvini hanno governato negli ultimi anni con Draghi, oggi con il centro-destra unito dopo la vittoria delle politiche, governano inoltre in tantissime regioni ed enti locali del Paese con noi, come si fa a non considerarli in ambito europeo? Sono un alleato fondamentale per questo esecutivo". Lo dichiara a RaiNews24 Alessandro, deputato di Forza Italia e vice coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi.