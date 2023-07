Ue | Barelli FI | ' complicato per Salvini convincere Le Pen a diventare europeista'

In una società libera, nel rispetto delle regole, è moltomettere lacci e lacciuoli, ... Un problema dal punto di vista sociale c'è', conclude... in tutta risposta, va alla ricerca di unassetto comune con le autorità competenti dei ... il capogruppo alla Camera Paolonon usa giri di parole, annuncia una conferenza stampa che ...In una società libera, nel rispetto delle regole, è moltomettere lacci e lacciuoli, ... Un problema dal punto di vista sociale c'è', conclude

Ultimo'ora: Ue: Barelli (FI), 'complicato per Salvini convincere Le ... La Svolta

Alta tensione sul Mes, il Meccanismo europeo di Stabilità che l'Italia non ha ratificato. La maggioranza ha disertato il voto in ...Nel dibattito sul Mes, a cui oggi si è inserito ancora Salvini, è intervenuto l'esponente di Forza Italia Paolo Barelli ad Omnibus: ...