Udinese | un attaccante verso il Venezia

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilija Nestorovski si è svincolato a parametro zero dall'. L'macedone (33 anni ex Palermo) è vicino al...

Commenta per primo Ilija Nestorovski si è svincolato a parametro zero dall'. L'macedone (33 anni ex Palermo) è vicino al Venezia in Serie B.... quando vestiva la maglia dell'. 2023 - 07 - 04 17:15:27 Genoa, ufficiale l'addio di Sturaro ... Danilo Iervolino, ha parlato del futuro di Dia,cercato, tra le altre, da Lazio, Milan ...Calcio ha annunciato di aver prolungato fino al 30 giugno 2024 il prestito di Matheus Martins al Watford Fc, l'altra società di proprietà della famiglia Pozzo. L'brasiliano, 19 anni,...

Cessione a titolo definitivo per Cristo Gonzalez Udinese Blog

Cambia ancora maglia Lorenzo Lucca. Dopo l'esperienza all'Ajax ed il ritorno a Pisa, manca solo l'ufficialità per l'Udinese.-Il Sassuolo ha prelevato, con la formula definitiva, dalla Roma il terzino destro Filippo Missori e il trequartista Cristian Volpato. -L'Udinese ha annunciato l'innesto, a parametro zero, del ...