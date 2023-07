... sganciando su di essa munizioni con scorie radioattive rimosse il 3 luglio da un'altra centrale nucleare, quella meridionale. Il presidente Volodymirha invece detto all'omologo ...La Russia è convinta che l'per questa notte, tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio, abbia preparato un attacco alla ... Appena ventiquattr'ore fa, Volodymyrha condiviso le sue ...E' l'allarme che il presidente dell', Volodymyr, ha fatto scattare in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho avvertito Emmanuel Macron, le truppe di ...

Ucraina, Zelensky a Macron: "Russia ha minato centrale Zaporizhzhia" Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...