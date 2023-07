Ucraina | Mattarella | ' facciamo sentire qual è strada migliore per pace e sorti del mondo'

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Sono lieto di poter fare questa visita ufficiale in Cile che da tempo desideravo fare, ma sono lieto di essere riuscito a farla in un momento importante per la comunità internazionale, per le tensioni che vi sono, per il bisogno di farda parte dei Paesi che hanno vocazione alla, all'equilibrio, alla collaborazione internazionaleè lavera, più giusta, più adeguata per ledel". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando la comunità italiana in Cile all'inizio della sua visita ufficiale che si protrarrà fino a giovedì prossimo. "Questo luogo -ha aggiunto il Capo dello Stato riferendosi allo Stadio italiano, sede dell'incontro- è espressione di questi valori, perché è un ...

...e l'unità di intenti dinanzi alla brutale aggressione russa all'Ucraina e alle sue drammatiche conseguenze ne hanno dimostrato, ancora una volta, la perdurante vitalità.

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Sono lieto di poter fare questa visita ufficiale in Cile che da tempo desideravo fare, ma sono lieto di essere riuscito a farla in un momento importante per la comunità int ...Il presidente in un messaggio a Biden: «Unità di intenti dinanzi alla brutale aggressione russa all'Ucraina» «Washington e Roma sono unite nel comune impegno a rafforzare il vincolo transatlantico, ch ...