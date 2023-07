Ucraina | la guerra si “sposta” verso Mosca | abbattuti altri droni vicino alla capitale

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug –assediata dai? Non ancora, ma è indubbio che qualcosa si sia mosso in questo senso, nel contesto di una, quella, che dura ormai da quasi un anno e mezzo., distretti attaccati daiCome riporta l’Ansa,si sono registrati nuovi “insediamenti” di. Per la precisione nel distretto amministrativo di Novaya Moskva, ma anche a sud-ovest, nella regione di Kaluga, come comunicato i servizi di emergenza russi. Per ora non vengono segnalate vittime. Uno deiha colpito alle 4 del mattino un edificio della base aere di Kubinka. Nel frattempo si attuano misure di sicurezza: l’aeroporto di Vnukovo ha infatti limitato le sue attività di atterraggio e decollo, ...

Amelina è il simbolo del modo in cui la societàha reagito all'invasione russa. Dalla poesia è passata alle indagini sui crimini dicommessi dall'esercito occupante. Documentava ...... rovesciandole al contrario nei confronti della stessa. A detta dei funzionari russi, l'ipotesi di Kiev sarebbe " una totale assurdità " frutto di unadell'informazione. Non solo, il ......a finanziare l'invio di aiuti a sostegno dei centri di Sant'Egidio a Ivano - Frankivsk e Leopoli in, dove nell'ultimo anno sono stati distribuiti alla popolazione colpita dallaoltre ...

Aiea: a Zaporizhzhia "situazione vulnerabile". Medvedev: apocalisse nucleare abbastanza probabile - Kiev: Mosca ha dispiegato 180mila uomini sui 2 fronti orientali - Kiev: Mosca ha dispiegato 180mila uomini sui 2 fronti orientali RaiNews

Abbattuti droni russi lanciati su Kiev. Altra notte di allarmi aerei, dunque, in Ucraina. Un’altra zona d’Europa va a fuoco, non per l’invasione di una potenza straniera. Scontri interni con conseguen ..."La discussione sui caccia è importante, ma non sarà risolta a breve termine per questa controffensiva", ha detto l'ufficiale della Marina olandese. Secondo ...