Ucraina | Kiev | “Russia schiera 180mila soldati a est”

La guerra in, cosa c'è da sapere Attacchi su tutti i fronti, cosìlogora i russi Intervista a Zygar, conoscitore del cerchio magico di Putin Storia di Slavyk e Serhiy, nuovi Achille e ...Da notare che ora la compagnia Wagner non è in prima linea in. In precedenza, il capo della ... "Ecco quandovincerà": cosa sa l'esperto, rivelazione dal cuore degli Usa...finanziato il Next Generation Eu e per garantire 'prevedibilità' sul fronte degli aiuti finanziari al governo di. L'Ue, ha precisato Sanchez, 'non farà alcun passo indietro e appoggerà l'...

Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev Euronews Italiano

Dopo aver volutamente ignorato la guerra dell'Ucraina contro il Donbass, scatenata nel 2014 e mai finita, dopo non aver MAI condannato questa criminale aggressione contro i propri concittadini, i crim ...Per quanto riguarda il terreno infine, la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha affermato che le truppe di Kiev hanno riconquistato nell'ultima settimana 37 chilometri quadrati di ...