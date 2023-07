Ucraina | droni su Mosca | Russia accusa Usa e Nato

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Gli attacchi condell'nella regione dinon sarebbero possibili senza l'aiuto di Washington e dei suoi alleati della. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo, dopo che stamani è stato sventato un tentativo ucraino di perpetrare un "attacco terroristico" con cinquecontro la regione die Novaya Moskva. "Tali attacchi non sarebbero stati possibili senza l'aiuto al regime di Kiev da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati della", ha affermato, secondo cui i Paesi occidentali "addestrano operatori die forniscono informazioni di intelligence necessarie per commettere tali crimini, comprese quelle ottenute con l'aiuto di immagini satellitari civili e ...

... "Paesi occidentali addestrano operatori die forniscono informazioni di intelligence necessarie per commettere tali crimini" Gli attacchi condell'nella regione di Mosca non ...Dagli attacchi a Mosca di oggi al monitoraggio illegale delle frontiere tra Messico e Usa, idiventano protagonisti non solo della guerra in: 'Li abbiamo già visti portare droga e cellulari nelle carceri italiane', spiega Gianluca Di Feo, vicedirettore di Repubblica, a ...Gli Usa e gli altri Paesi dell'Alleanza fornisconoall', "addestrano gli operatori die forniscono informazioni d'intelligence necessarie a commettere tali crimini, ottenute anche ...

Droni su Mosca, il Cremlino: Kiev aiutata da Usa. Putin: «In corso una guerra ibrida contro di noi» ilmessaggero.it

Il ministero degli Esteri punta il dito e rilancia: 'Paesi occidentali addestrano operatori di droni e forniscono informazioni di intelligence ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 496. Secondo Zelensky, la risposta di Putin alla ribellione del Gruppo Wagner è stata "debole" e il potere del presidente russo "si sta sgretolando". Cinque droni ...