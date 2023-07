Ucraina | domani a Milano carovana della pace a favore del cessate il fuoco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023), 4 lug. (Adnkronos) - Sinistra ItalianaMetropolitana lancia permattina, dalle 9, unache visiterà le sedi diplomatiche presenti a, la prefettura, la sede dell'Unione europea e la Curia arcivescovile: "La federazione milanese -si legge nella nota- ritiene che ci sia un popolo di uomini e donne che rifiutano la logica delle armi e tentano in ogni modo di far valere la ragionee del buonsenso. Un popolo che è maggioranza nel Paese, ma che non vede rappresentata adeguatamente la sua voce nelle istituzioni e nella politica, dove si sentono solo i rumori di guerra e non si riescono ad udire le voci di". Ladi, ...