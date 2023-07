Ucraina | dalla diga distrutta spuntano teschi di nazisti e una nave di 500 anni fa video

(Di martedì 4 luglio 2023) Una scoperta archeologica eccezionale, quella venuta fuori dal disastro delladi Kachovka: il relitto di unache potrebbe avere tra i 300 e i 500. La distruzione dellaha causato un abbassamento dell’acqua così evidente da far riemergere il relitto di unadi quercia datata tra 300 e i 500fa. Il relitto è costituito da un solido tronco di quercia lungo sei metri e 80 centimetri e l’altezza dei suoi lati è di circa mezzo metro.non solo il relitto dellama anchedeiDal crollo delladi Nova Kakhovka nei giorni scorsi erano emersi anche scheletri dei soldatiche durante la Seconda Guerra Mondiale ...

...polizia di Tel Aviv ha fatto sapere che l'aggressore provenivaCisgiordania e ha agito da solo ; media hanno riferito che sarebbe entrato in Israele con un permesso medico. Leggi anche, ...Infine saltano all'occhio anche 25 miliardari provenientiRussia , il cui patrimonio è ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ......ruota intorno al veto postoTurchia sull'adesione della Svezia alla Nato. La candidatura di Stoccolma era stata presentata insieme a quella della Finlandia dopo l'inizio della guerra in

Guerra in Ucraina, la diretta - Potente esplosione nel sud della Russia. Mosca: "Molti Wagner hanno accettato di ... Il Fatto Quotidiano

Ammiriamo un nuovo cosplay di Tsunade, la leggendaria ninja e Hokage del Villaggio della Foglia di Naruto, realizzato dalla modella ucraina daria_khime.Elena Milashina, di «Novaya Gazeta», e Alexander Nimov picchiati da un gruppo di uomini a volto coperto. Ora sono in ospedale: lei ha le dita rotte, lui una gamba lacerata da una coltellata ...