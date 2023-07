Ucraina | “abbattuti 5 velivoli su suolo Russia con Patriot”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Kiev rivendica i risultati di un'operazione compiuta a maggio in territorio russo con i missili Usa L’Aeronautica militareha rivendicato l’abbattimento a maggio in un solo giorno di cinquedi Mosca nel territorio dellagrazie al sistema missilisticodi fabbricazione Usa. Le circostanze precise, tuttavia, non sono del tutto chiare. Il 14 maggio l’Aeronauticaaveva comunicato che il giorno precedente laaveva perso tre elicotteri e due aerei nell’oblast russo di Bryansk, al confine. Un video pubblicato dalle stesse forze ucraine di recente mostra sul lato di un sistema di difesa aereail ‘conteggio’ deiche sembra indicare, ma non c’è certezza, che tre ...