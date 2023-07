Ucraina | a Kiev il commosso addio alla giornalista e scrittrice Victoria Amelina

Preoccupa anche il fatto che la Russia ha dichiarato "territorio russo" i distretti contesi all': se, dunque, l'esercito didovesse respingere i russi fuori dagli oblast di Donetsk e ...Decine di persone hanno preso parte ai funerali della giornalista e scrittriceVictoria Amelina oggi nel monastero di San Michele a. L'emotivo addio all'intellettuale, vittima martedi' scorso con altre 12 persone di un bombardamento russo contro un noto ristorante ...Ci sono palazzi e automobili danneggiate", ha riferito su Telegram il capo dell'ufficio della presidenzaAndriy Yermak. .

Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev Euronews Italiano

Decine di persone hanno preso parte ai funerali della giornalista e scrittrice ucraina Victoria Amelina oggi nel monastero di San Michele a Kiev.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...