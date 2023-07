Tuttosport – Iling carico per la Juve | allenamento intenso in palestra

Leggi su justcalcio

(Di martedì 4 luglio 2023) 2023-07-04 17:42:09 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: Mancano meno di una settimana all’inizio del ritiro per lantus eJunior sta lavorando con un preparatore per farsi trovare pronto il 10 luglio. L’inglese non ha voglia di fermarsi, ma vuole tornare e mettersi in mostra sin da subito per guadagnarsi sempre più spazio dopo quanto fatto vedere nelle seconda parta della stagione appena conclusa. L’esterno bianconero avrà grande concorrenza dalla sua parte con Kostic e, al momento, con il ritorno di Cambiaso dal prestito al Bologna. Nonostante la vacanza, il classe 2003 è al lavoro tra campo,e parte atletica. Rafforzamento muscolare, esercizi con il pallone tra tiri in porta e tecnica oltre a esplosività e forza nelle gambe. Una 360° per ...