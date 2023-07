Tutti scappano da Mamma Rai | Bianca Berlinguer lascia Cartabianca e passa a Rete 4 | ecco che programma farà e chi sostituirà

(Di martedì 4 luglio 2023)la Rai? La nota conduttrice di Cartapotrebbe ben prestore a4! Tempo di cambiamenti in Rai; l’emittente di Stato sta facendo il punto della situazione e i suoi palinsesti per la stagione 2023 – 2024 sono pronti a un grande cambio di rotta. Il vicedirettore del Daytime – Adriano De Maio – è stato intervistato...

...arrivo il percorso verso la nascita della Consulta regionale Giovani in Sardegna che riunisca... "La Sardegna è ancora oggi una terra in cui le nuove generazionial ritmo del dopoguerra, ...... che permetta la convivenza tra la specie umana egli animali della terra. Attraverso lo ... Alle ore 19.00 La Bottega dei Teatranti presenta 'le Fiabe' con Carlo Valle , Marina Serra, ...Da queste scuole molti insegnanti di ruolo, cosicché, dove servirebbero gli insegnanti più esperti, rimangono soprattutto precari che cambiano ogni anno e, esperti o meno, vivono ...

Squalo a 2 passi dalla riva, panico tra i bagnanti scappano tutti ... Area C - Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Dopo quelli di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, nel Napoli guidato da Aurelio De Laurentiis bisogna registrare un ulteriore addio.