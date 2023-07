Tutti gli errori di Macron

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 4 luglio 2023) Da giorni le cronache mondiali ci raccontano delle proteste in Francia per l’uccisione del diciassettenne Nahel, giovedì a Nanterre, da parte di un poliziotto a un posto di blocco. Come sappiamo, ciò ha scatenato la violenta reazione da parte degli abitanti delle banlieues, soprattutto immigrati di seconda generazione. Una situazione di tensione altissima, che i francesi hanno già vissuto sulla propria pelle quasi 18 anni fa, per ben tre settimane, tra ottobre e novembre 2005. Già allora infatti avvenne un episodio simile, ossia la morte di due diciasettenni e il ferimento di un terzo, folgorati da un trasformatore all’interno di una cabina elettrica mentre, pare, scappavano dalla polizia. Evento che fu seguito dal lancio di una granata di gas lacrimogeno nella moschea Bilal di Clichy-sous-Bois, in quel momento gremita di fedeli raccolti in preghiera per celebrare una notte del Ramadan ...