(Di martedì 4 luglio 2023) «Rabbia e delusione per aver dato tutto senza alcun riconoscimento». Pronuncia queste parole con convinzione e nessun rimpianto, Massimo Lagnese, il dirigente medico del 118 che ha scelto...

... al contrario, sfruttano i propri dipendenti con stipendi da fame, orari di lavoro(si parla didi 17 ore) e totale assenza di garanzie. A queste accuse, la società ha risposto ...Daniele Principi Nel Maceratese, l'ambito del turismo con la più alta incidenza di occupazione è quello della ristorazione e, nel confronto con le altre province il settore turistico maceratese occupa ...Sul fatturato dei negozi l'estensione sino a tarda sera non ha alcun peso mentre è gravoso l'impegno per i lavoratori chiamati a, con sovraccarico di serali, che determinano un ...

«Turni massacranti, botte e pochi soldi: ecco perché ho lasciato l'ambulanza» ilmattino.it

Assemblea e presidio a Porta di Roma contro la scelta della direzione di estendere l'orario: "Scelta che non ha alcun senso e che peggiora qualità della vita degli addetti alle vendite" ..."Cronica carenza di risorse umane, a rischio la sicurezza", dice il sindacato Osapp che parla di "turni massacranti per il personale in estate" ...