Turismo | il settore degli alberghi è sempre più connesso e tecnologico

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La tecnologia ormai è una parte fondamentale dell'industria del. I clienti sono tutti collegati al wi-fi, è estremamente importante avere una connettività potente che dia all'ospite la possibilità di essere collegato col resto del mondo. Più si andrà avanti, più la parte informatica avràun risvolto importantissimo e sarà più richiesta”. In un'intervista all'Italpress, Luca De Stefano, general manager di InterContinental Hotels Group e di InterContinental Rome Ambasciatori Palace, nuova apertura di IHG nella Capitale, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda ildi lusso e ilin un mondo che diventapiù: “Se una volta il service ...

L'iter di candidatura prevede l'attivazione dei tavoli di lavoro, con la regia del sindaco, e la parte operativa affidata al dirigente delMusei, Biblioteche e Cultura,del Comune. ...... problemi della mobilità; agevolazioni fiscali; beneficiauto " acquisto macchina esenzione ... ausili per incontinenza; carrozzine; cuscini, deambulatori; materassi, etc;accessibile. "...Riassumendo il decreto lavoro , come convertito in legge, introduce un bonus lavoro notturno e straordinario per i lavoratori del(inclusi gli stabilimenti termali) il bonus è ...

Conversione decreto lavoro: detassazione parziale degli straordinari nel turismo Fiscoetasse

ROMA (ITALPRESS) – “La tecnologia ormai è una parte fondamentale dell’industria del turismo. I clienti sono tutti collegati al ...Il settore turistico è in rapida crescita, e la gestione di case vacanze offre numerose opportunità per guadagnare e avere successo. Tuttavia, per ottenere il massimo da questa attività, è ...