Turismo | il settore degli alberghi è sempre più connesso e tecnologico

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La tecnologia ormai è una parte fondamentale dell’industria del. I clienti sono tutti collegati al wi-fi, è estremamente importante avere una connettività potente che dia all’ospite la possibilità di essere collegato col resto del mondo. Più si andrà avanti, più la parte informatica avràun risvolto importantissimo e sarà più richiesta”. In un’intervista all’Italpress, Luca De Stefano, general manager di InterContinental Hotels Group e di InterContinental Rome Ambasciatori Palace, nuova apertura di IHG nella Capitale, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda ildi lusso e ilin un mondo che diventapiù: “Se una volta il ...

'Il mercato conferma essere ilin assoluto che porta benefici ale indirettamente all'economia locale e nazionale', ha spiegato Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip. Quanto al Ddl sugli affitti brevi 'non ......con l'Agenzia nazionale del(Enit) finalizzato a intraprendere azioni comuni di rilancio e di supporto alMade in Italy, attraverso una logica di filiera integrata con il...... nuova apertura di IHG nella Capitale, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda ildi lusso e ildegli alberghi in un mondo che diventa sempre più connesso e tecnologico:...

Turismo, il settore degli alberghi è sempre più connesso e ... Il Denaro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2023 – Quest’anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2 ...La seduta è iniziata in ritardo per un'infiltrazione di acqua in aula. Approvata anche la norma sull'insegnamento della parità di genere nelle scuole ...