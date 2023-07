Tsitsipas | «Djokovic ha delle routine pazzesche | così ha evitato gli infortuni di Nadal»

(Di martedì 4 luglio 2023) In un’intervista con il media greco SDNA, ripresa da Rmc, Stefanosplaude alla regolarità di Novake critica lo stile di vita di. “ha trovato la formula segreta che gli permette di essere presente ad ogni Slam, di andare lontano senza problemi contro tutti gli avversari. Funziona come un orologio. Ho osservato le suee ho visto quanto è professionale in quello che fa. È normale che giochi a questo livello”. Invece… “Non voglio dire cose cattive su, ma ha abitudini diverse che gli sono costate la carriera a causa deglie so perché questo accade. Novak lo ha, il suo regime è il più incredibile che esista nel tennis, il suo recupero è il più avanzato che ho visto, ...

nemmeno a parlarne. Il finalista di 3 Slam in 12 mesi, Ruud, poco anche lui. Aver perso ... Q uando vinceva Federer, otto volte, c'erano pur sempre Nadal, Murray oa non dare per ......[3] Daniil Medvedev vs [16] Tommy Paul (USA) [12] Cameron Norrie (GBR) v [5] Stefanos(...Rublev (RUS) vs [11] Felix Auger - Aliassime (CAN) [14] Lorenzo Musetti (ITA) vs [2] Novak(...Novak(SRB) 7595, 3. Daniil Medvedev (RUS) 5890, 4. Casper Ruud (NOR) 4960, 5. Stefanos(GRE) 4670, 6. Holger Rune (DEN) 4510, 7. Andrey Rublev (RUS) 4255, 8. Jannik Sinner (ITA) ...

Tsitsipas: «Djokovic ha delle routine pazzesche, così ha evitato gli ... IlNapolista

Il derby azzurro, con Matteo alla ricerca di sé stesso, come Thiem con Tsitsipas. L'esordio della campionessa in carica e di Kvitova, Cressy-Djere da intenditori ...Wimbledon, lo storico torneo del Grande Slam, riapre i battenti (dal 3 al 16 luglio 2023). Andiamo a scoprire chi potrebbero essere i protagonisti ...