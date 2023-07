Truffa del nipote in difficoltà | anziana derubata di un milione di euro ' Chiamata da un finto direttore delle Poste'

(Di martedì 4 luglio 2023) Un'è statata a Roma edi undi. Utilizzando la scusa del 'in' sono riusciti are la signora di 83anni portandole via beni gioielli, ...

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile e gli agenticommissariato. Rider mangia una fetta di pizza prima della consegna, beccato e ripreso in video: 'Il trucco per farla franca' VIDEO Si finge ...... frazionecomune di Anversa degli Abruzzi, in provincia de L'Aquila. Si tratta di Bruno ...ai danni dell'Inps e indebito utilizzo di carta bancomat. L'anziano, all'epoca allettato e ...Tempo di Lettura: 3 minuti Personale della Polizia di Stato sabato 24 giugno u.s., ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre soggetti, originarinapoletano, ritenuti responsabili diaggravata consumata nella città di Potenza in danno di una signora ultra ottantacinquenne, nonché dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ...

Con la truffa del 'nipote in difficoltà' derubano una coppia di nonni per un 1 milione AGI - Agenzia Italia

Lo strumento di difesa più efficace contro le ingannevoli quanto fantasiose tecniche adottate dai truffatori rimane quello della conoscenza del fenomeno ...Svolta nel giallo di Castrovalva. Dopo un anno di accertamenti è stato identificato il cadavere rinvenuto la scorsa estate nella frazione del comune di Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila.