Truffa aggravata ai danni di una anziana | arrestati tre campani a Potenza

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPersonale della Polizia di Stato sabato 24 giugno, ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre soggetti, originari del napoletano, ritenuti responsabili diconsumata nella città diin danno di una signora ultra ottantacinquenne, nonché dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda aveva inizio, allorquando sull’utenza 113 della Questura di, giungeva una chiamata di emergenza da parte di una signora in lacrime che, disperata, riferiva di essere rimasta vittima di un raggiro attuato in proprio danno da un giovane ragazzo sconosciuto, presentatosi come amico del nipote che riusciva, attraverso espedienti e raggiri, a farsi consegnare una cospicua somma di denaro contante e vari monili in oro. Il pronto intervento dell’equipaggio ...