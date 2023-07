Trovano il padre morto nel letto e si disfano del cadavere nell’aquilano per incassare la pensione Indagati per truffa all’Inps i suoi tre figli

(Di martedì 4 luglio 2023)no l’Inps nascondendo ildelper incassarne latre. C’è voluto un anno di indagine ma alla fine il giallo di Castrovalva, frazione del comune di Anversa degli Abruzzi in provincia dell’Aquila, è stato risolto. Stando alle risultanze degli accertamenti, il corpo rinvenuto la scorsa estate è di Bruno Del Negro, 81enne di Trani. Fatti per i quali sono finiti nel mirino dei magistrati itree la compagna di uno di loro. Nei confronti deglisi ipotizzano i reati di soppressione diai danni dell’Inps e indebito utilizzo di carta bancomat.no l’Inps nascondendo il ...

... che si nutre del ricordo di Jan quando, entrando in classe, gli alunniscritto sulla ... dove lo sotterreranno", e Jan che se ne esce con la frase "Tito ci guarda tutti" e il, sorpreso, ...'Come ogni settimana, sono andato al cimitero a trovare mioe mi accorgo per l'ennesima volta ... Più misera dei furti di vasi e portafiori in ottone che sidavanti alle lapidi. Anche ...La stessa cosa vale per altri parenti che sifuori dall'Italia: ilè capoverdiano, mentre la madre è originaria dello Sri Lanka. Michelle Causo, fiaccolata a Primavalle. Il: '...

Trovano il padre 81enne morto nel letto e si disfano del cadavere, risolto il giallo di Castrovalva Il Capoluogo

L’imprenditore Damaso Zanardo ha ereditato dal padre Settimio l’azienda di trasporti industriali e distribuzione nata a Mestre nel 1961. «Con il progetto Logos per la ...