Treni a idrogeno a Brescia | trovo che la sostenibilità a tutti i costi stia superando la logica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Verrebbe da dire: allarme gretini. Ovvero: quando le presunte ragioni green dellasuperano la. Ma andiamo per ordine e iniziamo con una domanda: cosa pensereste se vi dicessero che regione Lombardia ha deciso di investire 303 milioni di euro sulla linea ferroviaria descritta come “linea isolata che collega la città dial Lago d’Iseo e alla Valle Camonica. È di proprietà della Regione Lombardia, a scartamento ordinario e priva di elettrificazione”. Il massiccio investimento potrebbe dunque sembrare una bella notizia, giusto? Ma siccome dio e il diavolo stanno nei dettagli: i 303 milioni di euro sono il costo dell’operazione per idi cui 165 milioni per acquisto dei, oltre 80 per adeguamento infrastrutture (ovvero allungamento banchine) ...