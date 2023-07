...motivetto) ma basta leggere i commenti al video su YouTube per capire che nessuno l'ha mai... non ricordo come e perché è capitato in mano alla meche si aggirava tra gli scaffali ...Gli aggressori si sono poi dileguati, mentre il 13enne è statoin custodia dagli agenti, in attesa dell'arrivo dei carabinieri.aggredito dai bagnanti. L'episodio è avvenuto giovedì 22 giugno in una spiaggia di ... Gli aggressori si sono dileguati, mentre il 13enne è statoin custodia dai vigili. Sul posto sono ...

Tredicenne preso di mira dai bulli costretto a cambiare scuola. I genitori: “Alcuni docenti e dirigenti non sanno affrontare situazioni così delicate” Orizzonte Scuola

Sembra che sia stata una pasticca di ecstasy ad alto dosaggio a uccidere una tredicenne nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.Ha rischiato di essere linciato dai bagnanti un ragazzino di 13 anni, di Nocera Inferiore, sorpreso giorni fa a rubare zaini e telefonini sulla spiaggia di Vietri sul Mare. Il giovane è stato «salvato ...