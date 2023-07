Travaglia Nestlé | “Nostra missione è creare Good food | good life”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – “Il contributo che ha datoin Italia lo possiamo misurare in tantissime maniere perché noi siamo presenti in questo paese da 110 anni. Oggi noi abbiamo un contributo di valore condiviso di 4,2 miliardi di euro che sono pari allo 0,22% del PIL". A sottolinearlo è stato il presidente e amministratore delegato del Gruppoin Italia, Marco, a margine della conferenza stampa tenutasi al MiMit per la presentazione della nuova edizione dello studio:crea valore all’Italia -. "Inoltre, abbiamo una massa salariale erogata di circa 1,2 miliardi che è pari ai consumi annuali di 45mila famiglie e in questaattività lungo tutta la filiera, c’è un fattore moltiplicativo che prevede che per ogni persona che lavora in, noi creammo otto nuovi ...