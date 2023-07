Travaglia Nestlé | Nostra missione è creare Good food | good life

(Di martedì 4 luglio 2023) "Il contributo che ha datoin Italia lo possiamo misurare in tantissime maniere perché noi siamo presenti in questo paese da 110 anni. Oggi noi abbiamo un contributo di valore condiviso di 4,2 ...

A sottolinearlo è stato il presidente e amministratore delegato del Gruppoin Italia, Marco, a margine della conferenza stampa tenutasi al MiMit per la presentazione della nuova ...I dati sono contenuti nella nuova edizione dello studio "Nestle' crea valore per l'Italia" presentato da Marco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestle' in Italia e ...Nel corso dei nostri 110 anni di presenza in Italia - ha sottolineato- abbiamo costruito un solido e radicato legame con il territorio, contraddistinto da caratteristiche uniche che ...