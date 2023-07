Trasporti Valeriani PD | “Con Giunta Rocca a rischio gli investimenti”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) “I titoli di viaggio del trasporto pubblico non aumenteranno: speriamo che questo impegno venga rispettato dall’assessore Ghera, ma soprattutto che continuino anche gliper l’acquisto di nuovi bus e treni regionali. Non vorremmo, infatti, che dietro al blocco dell’aumento di biglietti e abbonamenti si celi la fine del rinnovo dei mezzi pubblici e del miglioramento dei servizi di linea” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Le risorse dovranno essere strutturali e potranno essere recuperate dal bilancio regionale e dal fondo nazionale per evitare che siano sempre i cittadini a pagare e per scongiurare che il sistema della mobilità pubblica possa perdereimportanti. L’amministrazione di centrosinistra ha risanato il Cotral, rinnovato la flotta dei bus extraurbani e acquistato nuovi ...