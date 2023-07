Tragedia al Lago di Martignano | mamma muore davanti a figlia e nipote

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 luglio 2023) Un vero e proprio dramma quello che si è consumato nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio. Stavano facendo il bagno neldiquando sono state improvvisamente colte da un malore. Al centro dei fatti unae sua. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, vani i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ultim’ora: appena ritrovato il 19enne scomparso a Tor San Lorenzo Laieri suldiDoveva essere una giornata spensierata, invece si è trasformata in una vera e propria. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio intorno alle 16. La donna, una 43enne, era alinsieme alladi 16 anni e alla ...