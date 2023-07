Traffico Roma del 04-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) Luceverdedevi trovare in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna per un incidente tra laFiumicino e via Aurelia proseguendo in carreggiata internae code 3 la casa segreta nella Salaria e poi tra la Nomentana e la 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna traFiumicino e Lanina code anche sulla complanare dellaFiumicino in entrata su carreggiata esterna del Raccordo Anulare ci spostiamo sulla tangenziale ci sta in fila da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni coda tratti anche in carreggiata opposta tra la A24Teramo via Giovanni XXIII quindi in direzione dell’Olimpico dov’è questa sera alle 21 è in programma il concerto di Blanco modifiche ...