Traffico Roma del 04-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione sentila perlungo la carreggiata esterna raccordo anulare tra lo svincolo per LaFiumicino e la via Appia rallentamenti peranche in carreggiata interna della Cassia Veientana via Salaria proseguendo Ci sono rallentamenti e code da Nomentana alla A24-teramo è più avanti ilrallentato dalla via Laurentina il via Pontina rallentamenti poi su via del Muro Torto viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio trafficata via del Foro Italico con rallentamenti tra Corso di Francia in via della Moschea Berzo San Giovanni rallentamenti per incidente e poi in zona piazza Bologna siamo in via Reggio Calabria link con via Cremonadella Pontina con la lente Metti tra Cristoforo Colombo e ...