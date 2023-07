Traffico Roma del 04-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) Luceverde9 Trovati dalla redazione si sta in fila per un incidente lungo la carreggiata esterna dell’ accordo tra lo svincolo per la via del Mare la via Ardeatina più avanti ilrallenta per ilintenso uscita diSud rallentamenti peranche in interna della Cassia Veientana via Salaria e proseguendo Ci sono rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24Teramo più avanti dirallentato tra Laurentina via Pontina trafficata dalla via Aurelia Antica con allentamento intera Largo Don Luigi Guanella è largo Tommaso perassi un cantiere rallenta ilsulla via Veientana nuova siamo in prossimità di via della Giustiniana in uscitarallentamenti per incidente anche in zona Magliana in ...