Traffico Roma del 04-07-2023 ore 16 | 30

Contrastare ildi esseri umani, questa è la priorità del Governo italiano e dell'Unione ... "Tanto valeva che Piantedosi e Johansson avessero organizzato una conferenza stampa ao a ......anni Duemila sembrava destinata ad essere drasticamente ridimensionata per concentrare il... dimostrando, come per la Metro C di, la convivenza possibile tra sviluppo delle città e ...... verrà lanciata una rilevante campagna media che includerà grandi formati OOH (Out - of - Home) a Milano e, posizionati in punti strategici ad altocittadino. Inoltre, verranno ...

Traffico Roma del 04-07-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

A Milano apre oggi al pubblico il nuovo tratto della metropolitana M4 che collega l'aeroporto di Linate a San Babila. (ANSA) ...ROMA – Torna la campagna messa a punto da LNDC Animal Protection e Anas per sensibilizzare contro il fenomeno dell’abbandono degli animali, ancora troppo presente in molte zone del nostro ...