Traffico Roma del 04-07-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 4 luglio 2023) Luceverdedi nuovo per trovati dalla redazione un incidente in colonna disulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo e Spinaceto verso Pomezia al momento ci sono ripercussioni sulle Grande Raccordo Anulare ancora allentamenti e code sulla carreggiata esterna tra lo svincolo per La via Ostiense la via Pontina e rallentamenti anche interna Trova via Laurentina è la via Pontina un incidente nelanche in via Mattia Battistini siamo in prossimità di via del Forte Braschi rallentamenti per incidente anche in via Lazzaro Spallanzani prossimità di via Cornelio Celso trafficata la via Aurelia Antica con rallentamenti tra Largo Don Luigi Guanella Largo Tommaso perassi li spostiamo a Colle Prenestino Dopo un incidente rallenta ilin via dell’Acqua Vergine siamo in prossimità di via dei Colli ...